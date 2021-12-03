***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 16:35
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980923
BIST
17:551.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 30,92
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
17:5513,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0640
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
17:5515,5162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
17:55783,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,91
|Açılış
|: 783,01
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SELVA
|11,11
|36.006.054
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|10.550.301
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|197.916.237
|% -9,92
|
|THYAO
|18,57
|3.304.165.127
|% 1,75
|
|GARAN
|11,68
|1.605.386.753
|% 0,26
|
|KRDMD
|9,37
|1.349.129.956
|% 0,21
|
|KOZAL
|135,50
|1.260.113.929
|% 5,12
|
|SISE
|13,28
|1.158.500.538
|% -0,30
|
|TSKB
|1,59
|586.913.787
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,42
|905.973.875
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,21
|302.823.602
|% 1,68
|
|ODAS
|1,65
|398.384.086
|% 7,14
|
|THYAO
|18,57
|3.304.165.127
|% 1,75
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7200
|13,7233
|% 0,44
|
|Euro
|15,4593
|15,5124
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,1220
|18,2129
|% -0,21
|
|Frank
|14,8600
|14,9495
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6470
|3,6653
|% 0,21
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-0,23
|
|Altın Gr.
|782
|782
|2,63
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,29
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|72,43
|72,43
|2,76
|