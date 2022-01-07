***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2022 12:13
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989821
BIST
12:032.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 13,94
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
12:0313,8386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
12:0315,6633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0187
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
12:03795,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,85
|Açılış
|: 795,44
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler12:03
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|27.945.487
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|60.710.228
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHEVA
|1,01
|9.984.569
|% -4,72
|
|MTRYO
|1,63
|625.335
|% -4,12
|
|GARAN
|11,68
|1.862.161.413
|% 1,74
|
|THYAO
|24,54
|1.142.144.903
|% -1,29
|
|EREGL
|30,66
|1.008.507.586
|% 1,52
|
|KRDMD
|11,09
|910.861.721
|% 4,72
|
|SISE
|14,95
|717.944.047
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,59
|606.453.027
|% 2,87
|
|GARAN
|11,68
|1.862.161.413
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,09
|910.861.721
|% 4,72
|
|PETKM
|9,55
|672.196.996
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,32
|157.438.573
|% 2,65
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8233
|13,8386
|% -0,02
|
|Euro
|15,6419
|15,6633
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,6682
|18,7618
|% 0,29
|
|Frank
|14,9546
|15,0447
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6711
|3,6895
|% 0,17
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,37
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,79
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.265
|5.403
|36,09
|
|Yarım
|2.545
|2.613
|17,46
|
|Çeyrek
|1.276
|1.307
|8,73
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|0,51
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