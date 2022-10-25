***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 16:49
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074055
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5506
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2189
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5728
En Düşük
18,2850
18:05989,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,60
|Açılış
|: 989,93
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,19
|1.813.432.547
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|95.705.936
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|45.213.057
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.168.100
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.837.614
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.104.294
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.232.496
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.564.587
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|646.063
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,25
|120.757.268
|% -9,94
|
|THYAO
|100,00
|6.124.486.412
|% 0,50
|
|SISE
|33,64
|4.296.412.733
|% 3,64
|
|AKBNK
|15,47
|3.467.041.666
|% 0,06
|
|SASA
|104,80
|3.111.481.610
|% 4,80
|
|ISCTR
|9,86
|2.902.760.332
|% 2,07
|
|SKBNK
|2,15
|1.278.929.457
|% 8,59
|
|TSKB
|3,19
|1.813.432.547
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,52
|2.435.572.428
|% -2,38
|
|YKBNK
|9,50
|2.829.989.909
|% 1,39
|
|ISCTR
|9,86
|2.902.760.332
|% 2,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5859
|18,6010
|% 0,10
|
|Euro
|18,5409
|18,5506
|% 1,19
|
|Sterlin
|21,2534
|21,3600
|% 1,61
|
|Frank
|18,5920
|18,7040
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|5,90
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,55
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.664
|6.764
|-5,00
|
|Yarım
|3.247
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,95
|91,95
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB