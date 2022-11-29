***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:44
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082806
BIST
15:014.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,30
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
15:0118,6438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
15:0119,3442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0858
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
15:011.052,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 10,46
|Açılış
|: 1.052,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:59
|AKSGY
|6,38
|155.687.571
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.378.043
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.799.284
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.966.564
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,71
|53.790.276
|% -8,05
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|PRDGS
|16,19
|86.922.274
|% -6,95
|
|SEGYO
|3,33
|274.571.626
|% -5,40
|
|THYAO
|116,80
|7.473.813.291
|% 1,48
|
|SISE
|38,74
|5.627.383.717
|% -3,92
|
|KRDMD
|14,82
|3.245.228.372
|% 3,56
|
|YKBNK
|11,95
|3.089.467.495
|% 0,42
|
|EKGYO
|7,22
|3.004.845.922
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,22
|3.004.845.922
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,74
|782.622.658
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,95
|3.089.467.495
|% 0,42
|
|KRDMD
|14,82
|3.245.228.372
|% 3,56
|
|ISCTR
|10,30
|2.213.420.899
|% -0,29
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6341
|18,6390
|% 0,07
|
|Euro
|19,3374
|19,3444
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,3298
|22,4417
|% 0,64
|
|Frank
|19,5419
|19,6596
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,01
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|16,92
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|9,23
|
|Cumhuriyet
|7.002
|7.108
|14,00
|
|Tam
|7.026
|7.086
|50,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|24,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,39
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|0,23
|
|B. Petrol
|86,16
|86,16
|2,27
|