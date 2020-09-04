***SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.09.2020 10:12
***SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEYKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şemsihan Karaca tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873244
BIST
11:281.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:287,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:288,8132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:28463,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,96
|Açılış
|: 463,24
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:26
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.804.299
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|PKENT
|1.160,00
|9.861.744
|% -6,78
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|SISE
|6,20
|745.298.229
|% 2,31
|
|FENER
|35,28
|320.742.917
|% 3,40
|
|ASELS
|16,96
|279.219.376
|% 0,36
|
|GARAN
|6,81
|211.786.066
|% 0,74
|
|GSRAY
|3,62
|209.115.577
|% -0,82
|
|SISE
|6,20
|745.298.229
|% 2,31
|
|GSRAY
|3,62
|209.115.577
|% -0,82
|
|GSDHO
|2,23
|114.319.562
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,73
|84.754.818
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,03
|81.713.875
|% 0,50
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4298
|7,4341
|% 0,02
|
|Euro
|8,8045
|8,8092
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,8711
|9,9206
|% 0,34
|
|Frank
|8,1379
|8,1870
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% 0,15
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|5,05
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|0,20
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