***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuz 07.09.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat esasları hükümlerine uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. ‘nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873796BIST