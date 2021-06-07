***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 22.000.000 TL'den 41.000.000 TL'ye bedelsiz olarak artırılmasına istinaden ana sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940775BIST