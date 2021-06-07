***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.06.2021 18:04
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 22.000.000 TL'den 41.000.000 TL'ye bedelsiz olarak artırılmasına istinaden ana sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940775
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0344
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0141
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05525,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,66
|Açılış
|: 525,33
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.713
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6287
|8,6324
|% -0,40
|
|Euro
|10,5298
|10,5360
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,1981
|12,2592
|% -0,30
|
|Frank
|9,5805
|9,6383
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|2,44
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,00
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS