***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578Transferler30 19.000.000 1.057.772 138.904 -20.196.676Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.504.000 8.504.000 8.504.000Dönem Karı (Zararı)8.504.000 8.504.000 8.504.000Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler30 41.000.000 3.076.932 257.634 2.355.356 1.195.656 8.504.000 56.389.578 56.389.578Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 41.000.000 3.076.932 272.632 2.355.356 1.195.656 24.338.154 72.238.730 72.238.730Transferler24.338.154 -24.338.154Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.031.606 27.031.606 27.031.606Dönem Karı (Zararı)27.031.606 27.031.606 27.031.606Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler30 41.000.000 3.076.932 272.632 2.355.356 25.533.810 27.031.606 99.270.336 99.270.336Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.981.018 18.290.460Dönem Karı (Zararı)27.031.606 8.504.000Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 27.031.606 8.504.000Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.446.674 -48.624Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17 966.570 748.629Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7,1 -206.898 -465.617Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -193.289 -465.617Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -13.609Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 676.920 252.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 529.270 252.142Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 147.650Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 860.916 -439.524Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -157.969 -592.264Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 1.051.867 138.601Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 533.669 523.104Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -566.651 -508.965Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -18.477.676 -228.513Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -18.477.676 -228.513Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 2.733.494 84.259Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.602.121 9.054.617Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 12.024.874 14.402.030Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.116.806 1.041.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -5.116.806 1.041.181Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.133.503 -306.561İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -2.133.503 -306.561Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -18.282.757 -4.106.278Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -1.702.646 1.814.784Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.299.780 870.730İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -419.240 -1.586İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.719.020 872.316Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 284.735 -15.857Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -213.897 -114.202İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -213.897 -114.202Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 2.576.531 -3.506.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -1.338.432 -1.024.264Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -1.338.432 -1.024.264Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları982.811 17.509.993Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -155.621 -31.822Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 2.153.828 812.289YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-409.674 -1.880.801İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri4,35 768.978Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14,17 -409.674 -1.274.779Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 -409.674 -1.243.894Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 -30.885Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 nmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.000.000 0Kredilerden Nakit Girişleri47 20.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -950.005 -703.381Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -950.005 -703.381Ödenen Faiz37 -1.051.867 -138.601Alınan Faiz37 157.969 592.264YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.727.441 16.159.941NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.727.441 16.159.941DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.071.426 4.723.253DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.798.867 20.883.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 38.798.867 18.071.426Finansal Yatırımlar47 30.270.305 23.817.503Ticari Alacaklar7 14.763.616 9.987.190İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 14.763.616 9.987.190Diğer Alacaklar9 4.030.329 1.896.826İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.030.329 1.896.826Stoklar10 34.684.554 16.388.222Peşin Ödenmiş Giderler11 3.380.519 1.677.873İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.380.519 1.677.873Diğer Dönen Varlıklar29 6.041.707 4.703.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 6.041.707 4.703.275ARA TOPLAM131.969.897 76.542.315TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR131.969.897 76.542.315DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.375.000 1.375.000Maddi Duran Varlıklar14 15.834.101 16.379.963Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 52.889 63.889Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 52.889 63.889Ertelenmiş Vergi Varlığı40 343.185TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.261.990 18.162.037TOPLAM VARLIKLAR149.231.887 94.704.352KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 122.740 217.874İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 122.740 217.874Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 8.125.605 2.338.259İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 8.125.605 2.338.259Ticari Borçlar7 5.175.562 4.442.433İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.260 421.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.173.302 4.020.933Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.000.847 716.112Diğer Borçlar9 287.472 501.369İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 287.472 501.369Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 8.915.811 6.339.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 8.915.811 6.339.280Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 2.154.904 1.076Kısa Vadeli Karşılıklar25 664.563 501.174Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 502.422 339.033Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 162.141 162.141Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler244.867 97.217İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler244.867 97.217ARA TOPLAM26.692.371 15.154.794TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.692.371 15.154.794UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 19.749.088 6.391.305İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 19.749.088 6.391.305Banka Kredileri47 19.749.088 6.391.305Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.129.783 919.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.129.783 919.523Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 2.390.309 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.269.180 7.310.828TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER49.961.551 22.465.622ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 99.270.336 72.238.730Ödenmiş Sermaye30 41.000.000 41.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.076.932 3.076.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 272.632 272.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 272.632 272.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 272.632 272.632Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 2.355.356 2.355.356Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 25.533.810 1.195.656Net Dönem Karı veya Zararı30 27.031.606 24.338.154TOPLAM ÖZKAYNAKLAR99.270.336 72.238.730TOPLAM KAYNAKLAR149.231.887 94.704.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 51.408.149 22.964.213 26.056.326 13.005.016Satışların Maliyeti31 -25.300.930 -15.439.207 -12.688.723 -8.815.217TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.107.219 7.525.006 13.367.603 4.189.799Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)26.107.219 7.525.006 13.367.603 4.189.799Genel Yönetim Giderleri28 -4.626.033 -4.076.189 -2.187.311 -1.450.751Pazarlama Giderleri28 -3.759.128 -1.930.870 -1.670.448 -1.151.640Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 2.904.688 1.971.354 1.204.154 649.700Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -3.312.634 -2.588.946 -870.075 -860.020ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.314.112 900.355 9.843.923 1.377.088Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 14.319.559 7.036.585 6.363.789 -308.334TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -145.959 102.941 -153.062 -19.711FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.487.712 8.039.881 16.054.650 1.049.043Finansman Gelirleri37 3.382.309 1.417.388 1.716.490 982.289Finansman Giderleri37 -1.605.067 -239.055 -1.413.490 -79.481SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.264.954 9.218.214 16.357.650 1.951.851Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.233.348 -714.214 -3.487.707 -110.693Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -3.499.854 -629.955 -2.168.215 -351.611Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -2.733.494 -84.259 -1.319.492 240.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.031.606 8.504.000 12.869.943 1.841.158DÖNEM KARI (ZARARI)27.031.606 8.504.000 12.869.943 1.841.158Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları27.031.606 8.504.000 12.869.943 1.841.158Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.031.606 8.504.000 12.869.943 1.841.158Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları27.031.606 8.504.000 12.869.943 1.841.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053075BIST