***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 18:17
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578
Transferler
30 19.000.000 1.057.772 138.904 -20.196.676
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.504.000 8.504.000 8.504.000
Dönem Karı (Zararı)
8.504.000 8.504.000 8.504.000
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 41.000.000 3.076.932 257.634 2.355.356 1.195.656 8.504.000 56.389.578 56.389.578
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 41.000.000 3.076.932 272.632 2.355.356 1.195.656 24.338.154 72.238.730 72.238.730
Transferler
24.338.154 -24.338.154
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.031.606 27.031.606 27.031.606
Dönem Karı (Zararı)
27.031.606 27.031.606 27.031.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 41.000.000 3.076.932 272.632 2.355.356 25.533.810 27.031.606 99.270.336 99.270.336
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.981.018 18.290.460
Dönem Karı (Zararı)
27.031.606 8.504.000
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 27.031.606 8.504.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.446.674 -48.624
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 966.570 748.629
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,1 -206.898 -465.617
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -193.289 -465.617
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.609
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 676.920 252.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 529.270 252.142
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 147.650
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 860.916 -439.524
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -157.969 -592.264
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 1.051.867 138.601
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 533.669 523.104
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -566.651 -508.965
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -18.477.676 -228.513
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -18.477.676 -228.513
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 2.733.494 84.259
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.602.121 9.054.617
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 12.024.874 14.402.030
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.116.806 1.041.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.116.806 1.041.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.133.503 -306.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.133.503 -306.561
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -18.282.757 -4.106.278
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.702.646 1.814.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.299.780 870.730
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -419.240 -1.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.719.020 872.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 284.735 -15.857
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -213.897 -114.202
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -213.897 -114.202
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 2.576.531 -3.506.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.338.432 -1.024.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -1.338.432 -1.024.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
982.811 17.509.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -155.621 -31.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 2.153.828 812.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-409.674 -1.880.801
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4,35 768.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 -409.674 -1.274.779
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -409.674 -1.243.894
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -30.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 nmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
47 20.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -950.005 -703.381
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -950.005 -703.381
Ödenen Faiz
37 -1.051.867 -138.601
Alınan Faiz
37 157.969 592.264
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.727.441 16.159.941
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.727.441 16.159.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.071.426 4.723.253
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.798.867 20.883.194
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 38.798.867 18.071.426
Finansal Yatırımlar
47 30.270.305 23.817.503
Ticari Alacaklar
7 14.763.616 9.987.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.763.616 9.987.190
Diğer Alacaklar
9 4.030.329 1.896.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.030.329 1.896.826
Stoklar
10 34.684.554 16.388.222
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.380.519 1.677.873
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.380.519 1.677.873
Diğer Dönen Varlıklar
29 6.041.707 4.703.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 6.041.707 4.703.275
ARA TOPLAM
131.969.897 76.542.315
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
131.969.897 76.542.315
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.375.000 1.375.000
Maddi Duran Varlıklar
14 15.834.101 16.379.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 52.889 63.889
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 52.889 63.889
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 343.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.261.990 18.162.037
TOPLAM VARLIKLAR
149.231.887 94.704.352
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 122.740 217.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 122.740 217.874
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 8.125.605 2.338.259
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 8.125.605 2.338.259
Ticari Borçlar
7 5.175.562 4.442.433
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.260 421.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.173.302 4.020.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.000.847 716.112
Diğer Borçlar
9 287.472 501.369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 287.472 501.369
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 8.915.811 6.339.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 8.915.811 6.339.280
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 2.154.904 1.076
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 664.563 501.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 502.422 339.033
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 162.141 162.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
244.867 97.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
244.867 97.217
ARA TOPLAM
26.692.371 15.154.794
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.692.371 15.154.794
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 19.749.088 6.391.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 19.749.088 6.391.305
Banka Kredileri
47 19.749.088 6.391.305
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.129.783 919.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.129.783 919.523
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 2.390.309 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.269.180 7.310.828
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.961.551 22.465.622
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 99.270.336 72.238.730
Ödenmiş Sermaye
30 41.000.000 41.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 272.632 272.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 272.632 272.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 272.632 272.632
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.355.356 2.355.356
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 25.533.810 1.195.656
Net Dönem Karı veya Zararı
30 27.031.606 24.338.154
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.270.336 72.238.730
TOPLAM KAYNAKLAR
149.231.887 94.704.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 51.408.149 22.964.213 26.056.326 13.005.016
Satışların Maliyeti
31 -25.300.930 -15.439.207 -12.688.723 -8.815.217
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.107.219 7.525.006 13.367.603 4.189.799
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
26.107.219 7.525.006 13.367.603 4.189.799
Genel Yönetim Giderleri
28 -4.626.033 -4.076.189 -2.187.311 -1.450.751
Pazarlama Giderleri
28 -3.759.128 -1.930.870 -1.670.448 -1.151.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.904.688 1.971.354 1.204.154 649.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -3.312.634 -2.588.946 -870.075 -860.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.314.112 900.355 9.843.923 1.377.088
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 14.319.559 7.036.585 6.363.789 -308.334
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -145.959 102.941 -153.062 -19.711
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.487.712 8.039.881 16.054.650 1.049.043
Finansman Gelirleri
37 3.382.309 1.417.388 1.716.490 982.289
Finansman Giderleri
37 -1.605.067 -239.055 -1.413.490 -79.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.264.954 9.218.214 16.357.650 1.951.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.233.348 -714.214 -3.487.707 -110.693
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.499.854 -629.955 -2.168.215 -351.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.733.494 -84.259 -1.319.492 240.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.031.606 8.504.000 12.869.943 1.841.158
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.031.606 8.504.000 12.869.943 1.841.158
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
27.031.606 8.504.000 12.869.943 1.841.158
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.031.606 8.504.000 12.869.943 1.841.158
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
27.031.606 8.504.000 12.869.943 1.841.158
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053075
BIST