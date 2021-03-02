***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 1.754.760,84 86,36363B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 17.245.239,16 86,36363Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.02.2021 Tarihli 398 Sayılı Yönetim Kurulu Kararınca1) Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %86,36 oranında 19.000.000 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına,2) Kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasınaOy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 kar dağıtım tablosu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914589BIST