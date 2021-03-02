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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2021 18:36



***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 1.754.760,84 86,36363
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 17.245.239,16 86,36363

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.02.2021 Tarihli 398 Sayılı Yönetim Kurulu Kararınca
1) Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %86,36 oranında 19.000.000 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına,
2) Kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar dağıtım tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914589


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