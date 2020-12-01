***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.12.2020 18:51
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-4872 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890856
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 41,71
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.325
En Düşük
1.288
18:057,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
18:059,4624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1266
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
18:05456,33
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 9,31
|Açılış
|: 456,33
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.368.668
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|72.145.006
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|245.210.788
|% 10,00
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|KERVN
|1,14
|783.079
|% -9,52
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|GLRYH
|14,31
|14.665.531
|% -5,86
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|PETKM
|4,26
|983.562.751
|% 1,67
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,99
|943.888.064
|% 4,55
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8425
|7,8474
|% 0,28
|
|Euro
|9,4558
|9,4692
|% 1,43
|
|Sterlin
|10,4949
|10,5475
|% 0,91
|
|Frank
|8,6701
|8,7223
|% 1,09
|
|Riyal
|2,0841
|2,0945
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,63
|
|Altın Gr.
|456
|456
|9,24
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,28
|
|B. Petrol
|47,10
|47,10
|-0,78
|