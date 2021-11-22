***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2020, 07.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 No ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğü, maddi ve manevi zararların tazmini istemli davanın bugün (22.11.2021) yapılan duruşmasında "İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenilmesine ve duruşmanın 11.05.2022, saat 11:10'a bırakılmasına" karar verilmiştir. 07.04.2021 tarihli duruşmada belirtilen üzere, dosyada bulunan bilirkişi raporuna itirazlarımız da İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 E. sayılı dosyanın sonucunun kesinleşmesinden sonra değerlendirilecektir, bu konuda yeni bir ara karar kurulmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979038BIST