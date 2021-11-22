***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 19:05
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2020, 07.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 No ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğü, maddi ve manevi zararların tazmini istemli davanın bugün (22.11.2021) yapılan duruşmasında "İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenilmesine ve duruşmanın 11.05.2022, saat 11:10'a bırakılmasına" karar verilmiştir. 07.04.2021 tarihli duruşmada belirtilen üzere, dosyada bulunan bilirkişi raporuna itirazlarımız da İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 E. sayılı dosyanın sonucunun kesinleşmesinden sonra değerlendirilecektir, bu konuda yeni bir ara karar kurulmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979038
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,4032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1516
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,4032
En Düşük
10,9592
18:0512,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1361
|Açılış
|: 12,6300
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|Önceki Kapanış
|: 12,5700
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12,8438
En Düşük
12,3613
18:05662,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -5,44
|Açılış
|: 662,76
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3916
|11,4032
|% 1,35
|
|Euro
|12,8321
|12,8438
|% 1,07
|
|Sterlin
|15,1484
|15,2244
|% 0,45
|
|Frank
|12,1200
|12,1930
|% 0,42
|
|Riyal
|3,0123
|3,0274
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-26,20
|
|Altın Gr.
|663
|663
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,96
|0,06
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TETMT
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 93 artarak (% 0.77 ) 1, 554
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, KENT, BMSCH, DOBUR, FENER, KONYA, GESAN, DITAS, GSDHO, SRVGY
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, MERCN, BASGZ