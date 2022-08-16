***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2022 tarihinde, şirketimizce yatırım amaçlı olarak İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, İnkilap mahallesi, 874 ada, 217 parseldeki 7.Blok, 20 Bağımsız Bölüm No'lu kat mülkiyetli taşınmazın 2.000.000 TL bedel karşılığında satın alınması için Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi yapıldığı ifade edilmişti.Konu Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi hükümlerine göre, satıcının talebi ile 16.08.2022 tarihinde sözleşmeden dönülmüş olup ödenen bedel faizi ile birlikte 2.252.725,00 TL olarak iade alınmıştır. Taraflar arasında Taşınmaz Satış Vaadi Fesih Sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055981BIST