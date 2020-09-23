***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Arttırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.000.000,01Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 1.477.693,34 554.135,010 37,50000 A GRUBU Grubu A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 NâmaB GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 14.522.306,66 5.445.865,000 37,50000 B GRUBU Grubu B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 16.000.000 6.000.000,010 37,50000Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 22.09.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.- Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 16.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 3.400.000 TL Dönem Net Kârından, 2.600.000 TL si Olağan Üstü Yedeklerden olmak üzere toplamda 6.000.000 TL (%37,5 oranında Bedelsiz) arttırılarak 22.000.000 TL'ye çıkarılmasına,- Arttırılan 6.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek her biri 1 TL nominal değerde payların, 554.135 TL kısmı A grubu nama yazılı 5.445.865 TL kısmının B grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,- Sermaye artırımı nedeni ile esas sözleşmenin 6'cı maddesinin tadiline,- Gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Tadili 6 cı Madde.pdfEK: 2 yönetimkurulukararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876302BIST