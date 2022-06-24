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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.06.2022 16:05
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 65.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 3.786.589,182 2.216.540,000 58,53658
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 37.213.410,818 21.783.460,000 58,53658

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 41.000.000 24.000.000,000 58,53658

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
24.06.2021 tarih ve 425 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 13.945.565,72 TL'si 2021 Yılı Net Karından, 10.054.434,28 TL'si Yeniden Değerleme Değer Artış fonundan olmak üzere toplamda 24.000.000 TL (% 58,536 oranında) artırılarak 65.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı-65.000 TL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039123


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Tam 6.772 6.871 9,00  
Yarım 3.325 3.361 5,00  
Çeyrek 1.665 1.680 2,00  
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