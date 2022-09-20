***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay dağıtım tarihinin belirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 41.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 3.786.589,182 374.450,660 9,88886 1.287.954,350 34,01357B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 37.213.410,818 3.679.983,620 9,88886 12.657.611,370 34,01357Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 41.000.000 4.054.434,280 9,88886 13.945.565,720 34,01357Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 22.09.2022İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 3.402.092,29Diğer Kar Yedekleri (TL) 652.341,99Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.09.2022SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 15.09.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.09.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 23.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 41.000.000 TL'den 59.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 18.00.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2022 tarih ve 50/1363 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve tadil metni ekte sunulmuştur.18.000.000,00 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 22.09.2022 olarak belirlenmiştirKamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı-59.000.000 TL.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 3 Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064304BIST