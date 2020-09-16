***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.09.2020 21:06
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 14.12.2017 Hedef Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu Başkanlığı 9.24 A Bağımsız Üye Değil
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.10.2018 İcrada Görevli Değil Genel Md. ve Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
MEHMET FAYSAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 11.09.2020 İcrada Görevli Öğretim üyeliği , Yönetim kurulu üyeleiği Hayır Bağımsız Üye Değil
İLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 11.09.2020 İcrada Görevli Değil hukuk müşavirliği yönetim kurulu üyeliği Hayır Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
HALİL EMRE ERDİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 11.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875344
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.114
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|Önceki Kapanış
|: 1.111
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1.117
En Düşük
1.105
18:057,5059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,5240
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|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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7,5080
En Düşük
7,4774
18:058,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,8700
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|Önceki Kapanış
|: 8,8650
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8,9058
En Düşük
8,8600
18:05473,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
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|Açılış
|: 472,72
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|Önceki Kapanış
|: 470,79
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476,00
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|209,00
|2.468.716
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|14.309.957
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|1.003.325
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,88
|2.239.894
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.326.308
|% 10,00
|
|KENT
|429,30
|4.733.405
|% -10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.160.198
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.906.603
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|93.122.334
|% -9,93
|
|KRDMA
|5,14
|171.161.096
|% -7,22
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|SASA
|17,00
|775.531.072
|% 4,49
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|SISE
|6,39
|554.447.537
|% 0,63
|
|AVOD
|4,04
|391.457.545
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,09
|251.863.732
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|252.974.771
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|198.304.864
|% 5,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5008
|7,5059
|% 0,21
|
|Euro
|8,8664
|8,8796
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,7141
|9,7628
|% 0,90
|
|Frank
|8,2299
|8,2795
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9947
|2,0047
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|4,62
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,23
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
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|B. Petrol
|41,98
|41,98
|1,45
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Seans Raporu
18:05
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17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
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17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem