***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 14.12.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Hedef Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 9.24 A Bağımsız Üye Değil Yoktur Değerlendirilmedi Hayır YokturSİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.10.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Genel Md. ve Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİMEHMET FAYSAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 11.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yoktur Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Değerlendirilmedi Hayır YokturİLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 11.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hukuk Müşavirliği Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTEHALİL EMRE ERDİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 11.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerASLIHAN SAKIZLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Dış Ticaret Md. PazarlamaKADİR GÜLDÜREN Mali İşler Md. Muhasebeci Mali İşler Md. Mali ve İdari İşler Md.ZERGÜN MUHSİNİ Dış Ticaret Koordinatörü Yönetici Dış Ticaret Koordinatörü Dış Ticaret KoordinatörüYETKİN YALÇIN Fabrika Müdürü Makine Mühendisi Bakım ve AR-GE Md. Üretim Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879008BIST