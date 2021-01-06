***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu İĞNE PLASTER, POLİETİLEN PLASTER, DELİKLİ YAKI, KAĞIT PLASTER, İPEK PLASTER, BEZ PLASTER, YARABANDI, POLYESTER ELASTİK PLASTER, PLASTER YARA ÖRTÜSÜ, EKONOMİK YARABANDI, MUHTELİF SİNAİ YAPIŞKAN BANT, BASI BANDI, GÖZ PEDİ, DEZENFEKTAN, CERRAHİ MASKE.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıAna Pazar Grup 1 08.05.2020 Türkiye İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ana Pazar Grup 1Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897447BIST