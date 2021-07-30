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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.07.2021 16:31



***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A GRUBU Nama 1 TRY 3786589.182 TRY 9,24 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı. Genel Kurul Toplantılarında Oy hakkı imtiyazı. Tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını gösterme imtiyazı vardır. İşlem Görmüyor
B GRUBU Hamiline 1 TRY 37213410.818 TRY 90,76 Yok İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ASLIHAN SAKIZLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Dış Ticaret Md. Pazarlama
ZERGÜN MUHSİNİ Dış Ticaret Koordinatörü Yönetici Dış Ticaret Koordinatörü Dış Ticaret Koordinatörü
YETKİN YALÇIN Fabrika Müdürü Makine Mühendisi Bakım ve AR-GE Md. Üretim Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953208


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ADESE 1,24 11.132.546 % 9,73  
EMKEL 2,71 35.244.680 % 9,72  
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Riyal 2,2404 2,2516 % -0,36  
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Altın Gr. 494 494 -3,12  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,53 25,56 0,03  
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