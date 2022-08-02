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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.08.2022 15:03
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAMIK KEMAL GÖKALP 14.12.2017 Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı 9.24 A Yoktur Yoktur
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.10.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Genel Md. ve Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
MEHMET FAYSAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 11.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yoktur Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Değerlendirilmedi Hayır Yoktur
İLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 11.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hukuk Müşavirliği Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
CEREN YAVUZ ERDİNÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 16.05.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051023


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Cumhuriyet 6.848 6.952 75,00  
Tam 6.885 6.938 55,00  
Yarım 3.355 3.392 27,00  
Çeyrek 1.682 1.695 13,00  
Gümüş.Ons 20,38 20,41 0,03  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 0,09  
B. Petrol 100 100 0,27  
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