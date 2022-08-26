***SILVR* *ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***SILVR******ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [ATSYH, SILVR]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıBildirim İçeriğiAçıklamalara) Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 29.08.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Ad Soyad MKK Sicil NoABDURRAHMAN ÜSTÜNER 30301759AHMET MUSAP ÖZBEK 37522866ALİ RIZA ERBAY 28754232ESRA ERBAY 32230171EVREN YÜCEL 22476407HAMİT ŞAHİN 42229156HİLAL DİLARA AK 43079992İREM ŞENER 46964226KÜBRA ŞAHİN 29939916MEHMET EMİN ÖZBEK 44050391MUHARREM YUNUS ÇELİK 23649767MUSTAFA NACİ ÖZBEK 13033436ÖMER ŞAHİN 44476024ÖZGE ŞAHİN 25004926SERAP BÖLÜKBAŞOĞLU 34980803TOLUNAY ŞAHİN 46337775TUBA ÇELİK 30014999YASİN AKYOL 21981027YUNUS BÖLÜKBAŞOĞLU 12755208b) Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 29.08.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Ad Soyad MKK Sicil NoABDULLAH TAŞKIN 14158278Karar 2022/44 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058696BIST