***SILVR* *ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
26.08.2022 19:49
***SILVR******ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [ATSYH, SILVR]
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
a) Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 29.08.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad Soyad MKK Sicil No
ABDURRAHMAN ÜSTÜNER 30301759
AHMET MUSAP ÖZBEK 37522866
ALİ RIZA ERBAY 28754232
ESRA ERBAY 32230171
EVREN YÜCEL 22476407
HAMİT ŞAHİN 42229156
HİLAL DİLARA AK 43079992
İREM ŞENER 46964226
KÜBRA ŞAHİN 29939916
MEHMET EMİN ÖZBEK 44050391
MUHARREM YUNUS ÇELİK 23649767
MUSTAFA NACİ ÖZBEK 13033436
ÖMER ŞAHİN 44476024
ÖZGE ŞAHİN 25004926
SERAP BÖLÜKBAŞOĞLU 34980803
TOLUNAY ŞAHİN 46337775
TUBA ÇELİK 30014999
YASİN AKYOL 21981027
YUNUS BÖLÜKBAŞOĞLU 12755208
b) Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 29.08.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad Soyad MKK Sicil No
ABDULLAH TAŞKIN 14158278
Karar 2022/44 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058696
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0326
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0901
18:051.015,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,52
|Açılış
|: 1.015,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.012,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1595
|18,1696
|% 0,03
|
|Euro
|18,0911
|18,1030
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,2686
|21,3753
|% -0,78
|
|Frank
|18,7439
|18,8569
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8218
|4,8460
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-20,63
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|-11,70
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.787
|6.873
|-58,00
|
|Yarım
|3.307
|3.360
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,20
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL