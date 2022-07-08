***SILVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
08.07.2022 12:50
***SILVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR.E) payında 13/07/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/08/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044380
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|: 2.425
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2.440
En Düşük
2.423
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970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3159
|17,3275
|% 0,34
|
|Euro
|17,5370
|17,5514
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,6284
|20,7318
|% -0,27
|
|Frank
|17,6512
|17,7575
|% 0,06
|
|Riyal
|4,6000
|4,6230
|% 0,38
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|12:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-3,51
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,67
|
|Cumhuriyet
|6.522
|6.621
|28,00
|
|Tam
|6.508
|6.607
|21,00
|
|Yarım
|3.185
|3.229
|9,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|6,00
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|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,02
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|B. Petrol
|104
|104
|-0,21
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