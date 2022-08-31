***SILVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
31.08.2022 13:03
***SILVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
SILVERLINE ENDUSTRI 42 01/09/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059065
BIST
13:443.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 7,59
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:4418,1962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0051
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:4418,1612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0493
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
13:441.000,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.000,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,39
BIST En Aktif Hisseler13:42
|EGGUB
|279,40
|88.903.748
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.929.637
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|22.214.662
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.266.870
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.958.558
|% -9,98
|
|ETYAT
|5,33
|3.250.133
|% -8,58
|
|PRZMA
|4,05
|1.511.450
|% -6,68
|
|THYAO
|72,00
|4.001.172.121
|% 2,20
|
|GARAN
|23,22
|1.872.188.193
|% -4,13
|
|HALKB
|8,29
|1.637.462.112
|% 5,74
|
|PETKM
|13,64
|1.614.607.860
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,10
|1.466.015.243
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,10
|1.466.015.243
|% 1,74
|
|HALKB
|8,29
|1.637.462.112
|% 5,74
|
|VAKBN
|7,04
|1.199.175.977
|% 5,86
|
|YKBNK
|6,79
|1.106.242.679
|% -1,02
|
|PETKM
|13,64
|1.614.607.860
|% 1,41
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1912
|18,1950
|% -0,03
|
|Euro
|18,1579
|18,1623
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,0834
|21,1891
|% -0,10
|
|Frank
|18,4938
|18,6052
|% -0,39
|
|Riyal
|4,8269
|4,8511
|% 0,13
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-13,92
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|-61,00
|
|Tam
|6.725
|6.775
|-57,00
|
|Yarım
|3.277
|3.312
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|-0,27
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|-3,11
|