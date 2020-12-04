***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 17:25
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891465
BIST
17:101.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:107,7903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:109,4774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0305
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:10461,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,80
|Açılış
|: 461,12
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:10
|IDEAS
|11,22
|4.675.060
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.264.356
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|606.109.493
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.373.399
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|262.335.320
|% 9,95
|
|TKNSA
|14,52
|825.284.363
|% -9,98
|
|EUKYO
|4,33
|9.608.015
|% -9,98
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|PETKM
|4,65
|4.104.663.965
|% 9,15
|
|DOHOL
|2,80
|1.655.366.759
|% 5,66
|
|TSKB
|1,95
|1.638.700.489
|% -5,34
|
|SELEC
|15,37
|1.265.142.334
|% -7,80
|
|TUPRS
|95,10
|1.228.003.003
|% 3,03
|
|PETKM
|4,65
|4.104.663.965
|% 9,15
|
|TSKB
|1,95
|1.638.700.489
|% -5,34
|
|DOHOL
|2,80
|1.655.366.759
|% 5,66
|
|ZOREN
|2,79
|618.870.979
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,16
|463.837.060
|% -0,46
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7865
|7,7903
|% 0,24
|
|Euro
|9,4722
|9,4774
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,4744
|10,5270
|% 0,48
|
|Frank
|8,7137
|8,7662
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0703
|2,0807
|% 0,21
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,10
|
|Altın Gr.
|460
|460
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|-6,65
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-3,22
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|49,16
|49,16
|0,45
|