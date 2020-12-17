***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.12.2020 10:00
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893602
BIST
11:451.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,44
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.400
11:457,7638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0388
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
11:459,5079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4807
11:45469,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,40
|Açılış
|: 469,24
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|125.748.171
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|TMSN
|15,62
|260.495.792
|% 8,62
|
|IDGYO
|8,20
|8.392.619
|% 7,89
|
|NIBAS
|75,65
|11.916.337
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|RAYSG
|22,28
|5.292.306
|% -9,80
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,81
|670.650.554
|% 0,93
|
|THYAO
|12,94
|639.315.496
|% 1,97
|
|PGSUS
|70,95
|569.955.817
|% 4,34
|
|ISGYO
|2,39
|440.736.582
|% 0,42
|
|SISE
|7,21
|435.573.722
|% 1,12
|
|ISGYO
|2,39
|440.736.582
|% 0,42
|
|KLGYO
|2,80
|279.785.023
|% 3,32
|
|ODAS
|4,02
|351.150.899
|% -0,99
|
|ALBRK
|2,00
|151.468.384
|% 3,09
|
|ISFIN
|3,92
|276.559.285
|% 0,77
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7573
|7,7638
|% -0,50
|
|Euro
|9,5026
|9,5079
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,4951
|10,5477
|% -0,04
|
|Frank
|8,7412
|8,7938
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0611
|2,0715
|% -0,63
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|14,74
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|25,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|16,39
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|7,93
|
|Çeyrek
|750
|767
|3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,74
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,05
|
|B. Petrol
|51,62
|51,62
|0,55
|