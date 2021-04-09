***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 10:19
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925995
BIST
12:121.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.407
12:128,1439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0114
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:129,6893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0274
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:12457,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,98
|Açılış
|: 457,29
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:12
|TUREX
|14,52
|191.751
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.814.271
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|376.934
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|132.161.023
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.403.119
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|9.435.202
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,30
|21.345.628
|% -6,11
|
|BJKAS
|10,87
|517.230.808
|% 6,88
|
|EREGL
|16,09
|462.157.441
|% 1,58
|
|JANTS
|889,00
|307.263.400
|% 4,59
|
|KRDMD
|7,43
|260.479.163
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,85
|216.986.404
|% 7,95
|
|ITTFH
|2,85
|216.986.404
|% 7,95
|
|DOHOL
|3,27
|170.351.746
|% -2,68
|
|EKGYO
|1,92
|95.924.176
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,88
|185.178.354
|% 4,30
|
|BJKAS
|10,87
|517.230.808
|% 6,88
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1360
|8,1439
|% 0,14
|
|Euro
|9,6784
|9,6893
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,1311
|11,1869
|% -0,09
|
|Frank
|8,7637
|8,8165
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1652
|2,1760
|% 0,11
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.007
|3.083
|-24,19
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-11,70
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,85
|
Seans Raporu
12:12
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12:22XU100
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12:18MRGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 649, 382 adet işlem
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12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, DOHOL
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12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, HALKB, VAKBN