***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2021 14:59
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SILVR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933329
BIST
16:201.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:208,2768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0738
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2840
En Düşük
8,1830
16:2010,0385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0747
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0385
En Düşük
9,9251
16:20470,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,64
|Açılış
|: 470,79
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:20
|FORMT
|1,32
|14.318.973
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.565.894
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.781.980
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|105.124.409
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.916.522
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,00
|1.071.789.716
|% 5,17
|
|EREGL
|19,19
|809.448.353
|% -0,36
|
|PETKM
|6,74
|712.071.813
|% 0,60
|
|THYAO
|12,18
|660.783.135
|% 1,67
|
|GARAN
|7,24
|572.351.590
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,81
|206.409.823
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,12
|228.406.556
|% 0,95
|
|PETKM
|6,74
|712.071.813
|% 0,60
|
|GARAN
|7,24
|572.351.590
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,22
|526.772.253
|% 1,40
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2701
|8,2768
|% 0,90
|
|Euro
|9,9961
|10,0385
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,4446
|11,5020
|% 0,41
|
|Frank
|9,0527
|9,1072
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1992
|2,2103
|% 0,89
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-2,00
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,10
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,07
|
|B. Petrol
|66,58
|66,58
|-1,47
|