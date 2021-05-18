***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2021 11:12
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SILVR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936715
BIST
16:591.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
16:598,3579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0462
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3620
En Düşük
8,3073
16:5910,2046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0950
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
16:59500,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 500,65
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler16:59
|NTGAZ
|10,89
|10.832.588
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|DOBUR
|15,38
|1.855.985
|% 9,94
|
|EDIP
|2,71
|35.195.760
|% 9,72
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|BJKAS
|8,02
|327.494.629
|% -9,89
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.646.034
|% -9,59
|
|YAPRK
|83,10
|42.031.500
|% -8,23
|
|GARAN
|8,09
|1.444.204.076
|% 1,63
|
|KOZAL
|131,40
|1.384.265.230
|% 2,26
|
|SISE
|8,03
|1.245.141.822
|% 2,55
|
|THYAO
|13,32
|790.609.751
|% -0,30
|
|EREGL
|19,30
|691.121.027
|% -0,67
|
|GARAN
|8,09
|1.444.204.076
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,97
|318.526.068
|% 2,07
|
|SISE
|8,03
|1.245.141.822
|% 2,55
|
|YKBNK
|2,16
|208.080.321
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,36
|116.713.717
|% 1,49
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3557
|8,3579
|% 0,56
|
|Euro
|10,1984
|10,2046
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,8225
|11,8818
|% 0,90
|
|Frank
|9,2754
|9,3313
|% 1,20
|
|Riyal
|2,2205
|2,2317
|% 0,49
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,93
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,36
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|27,67
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|13,39
|
|Çeyrek
|797
|815
|6,69
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,06
|
|B. Petrol
|69,33
|69,33
|-0,13
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 26 artarak (% 0.54 ) 1, 534
-
17:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, SISE, TRKCM
-
17:08FENER
Yüzde 8.74 oranında artışla 28.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 314, 372 adet işlem
-
17:05PENTA
Yüzde 6.14 oranında artışla 33.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 250, 212 adet işlem
-
17:04DGKLB
Yüzde 4.88 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 621, 380 adet işlem