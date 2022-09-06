***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:20
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060451
BIST
13:113.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 13,76
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
13:1118,2308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
13:1118,1411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0478
|Açılış
|: 18,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
13:111.003,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.003,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler13:09
|INVEO
|18,59
|217.447.799
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.133.114
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.058.743
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.409.214
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|86.358.431
|% 9,87
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.301.232
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.597.793
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.186.482
|% -9,86
|
|DMSAS
|8,75
|22.965.498
|% -9,14
|
|YKBNK
|8,11
|6.254.386.205
|% 0,00
|
|EREGL
|32,28
|5.911.651.278
|% 4,20
|
|EKGYO
|4,60
|4.303.672.509
|% 5,02
|
|AKBNK
|14,89
|4.255.653.763
|% 4,93
|
|SISE
|25,70
|3.539.644.509
|% -0,16
|
|EKGYO
|4,60
|4.303.672.509
|% 5,02
|
|YKBNK
|8,11
|6.254.386.205
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,89
|4.255.653.763
|% 4,93
|
|ISCTR
|10,01
|2.617.002.412
|% 3,84
|
|KRDMD
|13,85
|3.406.634.018
|% 7,53
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2206
|18,2313
|% 0,09
|
|Euro
|18,1323
|18,1425
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,0905
|21,1963
|% 0,78
|
|Frank
|18,5245
|18,6361
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8349
|4,8591
|% 0,06
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,94
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.735
|6.835
|2,00
|
|Tam
|6.769
|6.826
|14,00
|
|Yarım
|3.298
|3.337
|6,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,09
|
|B. Petrol
|93,15
|93,15
|-2,59
|