***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:24
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SILVR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066113
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
18:0518,1704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1506
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
18:05988,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 988,24
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.072
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.155
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.762.396
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.699.203
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.566
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.420.847.538
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.992.969.962
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.310.256.647
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.934.492
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.268.669
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.279.929
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.328.394
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.569.855.715
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.310.256.647
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.699.228
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5152
|18,5301
|% 0,06
|
|Euro
|18,1480
|18,1704
|% 0,84
|
|Sterlin
|20,4059
|20,5082
|% 1,59
|
|Frank
|18,8363
|18,9498
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9136
|4,9383
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-2,56
|
|Altın Gr.
|988
|988
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.640
|6.726
|-55,00
|
|Yarım
|3.231
|3.288
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.644
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|0,01
|