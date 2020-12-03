***SILVR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2020 12:16
***SILVR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SILVR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891148
BIST
13:151.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.331
En Düşük
1.316
13:157,8358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0258
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8205
13:159,5024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0146
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
13:15462,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 462,84
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler13:15
|INVEO
|34,98
|26.154.783
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|770.060
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|342.254.360
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|512.612.817
|% 9,96
|
|DOHOL
|2,88
|1.037.399.910
|% 9,92
|
|ARTI
|6,58
|818.890
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|693.654
|% -9,95
|
|ORMA
|11,65
|172.643
|% -9,76
|
|KERVN
|1,13
|2.902.990
|% -9,60
|
|EMNIS
|23,10
|76.269
|% -7,60
|
|TSKB
|2,12
|1.702.863.624
|% -5,36
|
|GARAN
|9,20
|1.334.086.459
|% -0,22
|
|DOHOL
|2,88
|1.037.399.910
|% 9,92
|
|PETKM
|4,35
|972.206.949
|% 2,84
|
|THYAO
|12,28
|823.564.933
|% 0,24
|
|TSKB
|2,12
|1.702.863.624
|% -5,36
|
|DOHOL
|2,88
|1.037.399.910
|% 9,92
|
|PETKM
|4,35
|972.206.949
|% 2,84
|
|EKGYO
|2,20
|411.546.691
|% 1,38
|
|CEMAS
|2,53
|438.798.014
|% 2,02
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8299
|7,8358
|% -0,33
|
|Euro
|9,4930
|9,5024
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,4731
|10,5257
|% -0,03
|
|Frank
|8,7230
|8,7755
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0816
|2,0920
|% -0,38
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|8,74
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.120
|35,00
|
|Tam
|3.062
|3.140
|34,91
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|16,88
|
|Çeyrek
|742
|759
|8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,01
|
|B. Petrol
|48,21
|48,21
|-0,04
|