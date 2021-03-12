***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.03.2021 14:08
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 12.03.2021 tarihli kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No.48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917859
BIST
15:531.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
15:537,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0877
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:539,0327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0562
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:53414,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 414,29
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:51
|TRILC
|17,71
|10.105.237
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.185.756
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.969.697
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.044.377
|% 9,91
|
|ULUSE
|57,95
|2.670.820
|% -8,02
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|BURCE
|27,20
|41.322.940
|% -6,01
|
|GLRYH
|10,69
|13.598.237
|% -5,81
|
|SASA
|45,14
|949.887.125
|% 0,53
|
|GARAN
|9,02
|907.994.674
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,32
|578.656.777
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,61
|538.525.731
|% 1,74
|
|TCELL
|16,64
|517.717.351
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,32
|578.656.777
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,74
|305.381.200
|% 0,74
|
|GARAN
|9,02
|907.994.674
|% 0,67
|
|IHLAS
|0,92
|78.698.590
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,61
|538.525.731
|% 1,74
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5590
|7,5648
|% 1,19
|
|Euro
|9,0241
|9,0317
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,4624
|10,5148
|% 0,31
|
|Frank
|8,0872
|8,1359
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0066
|2,0166
|% 0,96
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-18,20
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-17,00
|
|Tam
|2.744
|2.814
|-9,68
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-4,68
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|-0,20
|