***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 854.590.874 447.528.183 469.775.888 226.082.087Satışların Maliyeti16 -770.725.647 -414.285.596 -422.704.390 -210.761.913TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)83.865.227 33.242.587 47.071.498 15.320.174BRÜT KAR (ZARAR)83.865.227 33.242.587 47.071.498 15.320.174Genel Yönetim Giderleri-15.674.345 -9.945.719 -8.071.067 -5.159.009Pazarlama Giderleri-1.279.068 -1.648.927 -640.089 -1.405.768Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.835.539 -2.886.983 -2.609.351 -1.441.431Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 158.952.964 59.710.335 61.954.459 27.567.692Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -184.699.514 -69.876.316 -81.029.058 -29.979.901ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.329.725 8.594.977 16.676.392 4.901.757Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.544 0 9.544 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -36.585 0 -36.420FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.339.269 8.558.392 16.685.936 4.865.337Finansman Gelirleri778.622 177.254 470.705 169.164Finansman Giderleri-6.064.089 -5.932.556 -3.009.073 -4.136.367SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.053.802 2.803.090 14.147.568 898.134Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.205.788 947.238 -1.040.274 1.096.477Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -3.205.788 947.238 -1.040.274 1.096.477SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.848.014 3.750.328 13.107.294 1.994.611DÖNEM KARI (ZARARI)26.848.014 3.750.328 13.107.294 1.994.611Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları26.848.014 3.750.328 13.107.294 1.994.611Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,59700000 0,08300000 0,29200000 0,04400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.651.595 28.941.564Dönem Karı (Zararı)26.848.014 3.750.328Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler78.186.791 28.525.753Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.901.161 7.558.406Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.306.853 2.459.522Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.463.868 1.530.128Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.988.010 2.906.448Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.196 -8.454Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.991.206 2.914.902Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler48.321.111 15.018.487Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 3.205.788 -947.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-86.317.193 -3.134.709Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-202.261.022 -25.480.160İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-202.261.022 -25.480.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.293.194 -3.078.787İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.293.194 -3.078.787Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-53.759.564 -36.086.829Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler163.332.096 59.413.906İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)163.332.096 59.413.906Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.664.491 2.097.161Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.717.612 29.141.372Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.066.017 -199.808YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.941.614 -18.072.770Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.525 22.791Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 15.525 22.791Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.085.347 -18.104.015Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -12.029.158 -11.956.522Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -11.056.189 -6.147.493Alınan Faiz3.196 8.454Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-874.988 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.846.252 -13.357.754Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri45.806.824 1.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.969.366 -11.791.776Ödenen Faiz-3.991.206 -2.565.978YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.556.233 -2.488.960Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi280.363 290.151NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.836.596 -2.198.809DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.301.273 4.156.778DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 34.137.869 1.957.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.137.869 8.301.273Ticari Alacaklar386.995.617 182.064.101İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 386.305.595 181.857.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 690.022 206.677Diğer Alacaklar246.428 247.489İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar246.428 247.489Stoklar7 191.046.439 147.593.728Peşin Ödenmiş Giderler8 23.970.481 11.698.761Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar160 626Diğer Dönen Varlıklar14 421.987 1.398.987ARA TOPLAM636.818.981 351.304.965TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR636.818.981 351.304.965DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.964 4.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.964 4.964Maddi Duran Varlıklar9 83.018.422 78.721.240Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 36.033.651 27.162.172Peşin Ödenmiş Giderler874.988 0Ertelenmiş Vergi Varlığı18 7.518.410 9.928.193TOPLAM DURAN VARLIKLAR127.450.435 115.816.569TOPLAM VARLIKLAR764.269.416 467.121.534KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 9.514.186 12.361.913Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 17.652.990 9.688.315Ticari Borçlar585.777.108 371.173.047İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 21.681.078 13.844.716İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 564.096.030 357.328.331Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 9.919.274 5.940.755Diğer Borçlar269.644 159.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar269.644 159.028Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.538.128 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.205.256 3.408.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.478.256 2.588.539Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 727.000 820.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 9.157.297 4.041.645ARA TOPLAM638.033.883 406.773.242TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER638.033.883 406.773.242UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 38.854.465 8.133.955Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 6.921.576Uzun Vadeli Karşılıklar14.770.905 10.189.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 14.770.905 10.189.734TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.546.946 18.323.689TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER698.580.829 425.096.931ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.688.587 42.024.603Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)52.503 52.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.862.442 -5.678.412Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler513.737 513.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.136.775 10.178.350Net Dönem Karı veya Zararı26.848.014 -8.041.575TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.688.587 42.024.603TOPLAM KAYNAKLAR764.269.416 467.121.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 52.503 -2.913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820Transferler513.737 10.415.618 -10.929.355 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.338.322 3.750.328 2.412.006 2.412.006Dönem Karı (Zararı)3.750.328 3.750.328 3.750.328Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.338.322 -1.338.322 -1.338.322Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 52.503 -4.252.092 513.737 10.178.350 3.750.328 55.242.826 55.242.826Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 52.503 -5.678.412 513.737 10.178.350 -8.041.575 42.024.603 42.024.603Transferler-8.041.575 8.041.575 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.184.030 26.848.014 23.663.984 23.663.984Dönem Karı (Zararı)26.848.014 26.848.014 26.848.014Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.184.030 -3.184.030 -3.184.030Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 52.503 -8.862.442 513.737 2.136.775 26.848.014 65.688.587 65.688.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)26.848.014 3.750.328 13.107.294 1.994.611DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.184.030 -1.338.322 -715.924 -647.120Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.980.038 -1.672.903 -894.905 -808.900Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler796.008 334.581 178.981 161.780Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri796.008 334.581 178.981 161.780Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.184.030 -1.338.322 -715.924 -647.120TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.663.984 2.412.006 12.391.370 1.347.491Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.663.984 2.412.006 12.391.370 1.347.491http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052006BIST