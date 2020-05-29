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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.05.2020 16:46
GÜNCEL HABERLER



***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.05.2020 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kararlarının Tescil edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 30.04.2020
Genel Kurul Tarihi 28.05.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir AMASYA
İlçe MERZİFON
Adres Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON-AMASYA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2019 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 63,25 11.894.967 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.192.269 % 9,98  
FENER 11,83 203.580.860 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.612.524 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4132 8,4553 % 0,53  
Frank 7,0764 7,1190 % 0,56  
Riyal 1,8110 1,8201 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.735 15,82  
Altın Gr. 381 381 4,79  
Cumhuriyet 2.472 2.503 29,20  
Tam 2.545 2.572 22,40  
Yarım 1.242 1.255 14,70  
Çeyrek 621 628 7,30  
Gümüş.Ons 17,80 17,82 0,45  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,11  
B. Petrol 35,58 35,58 -0,45  
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