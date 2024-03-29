***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.03.2024Genel Kurul Tarihi 29.03.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024Ülke TürkiyeŞehir AMASYAİlçe MERZİFONAdres Kümbethatun OSB Mahallesi 1. Cadde No:2/1 Merzifon/AMASYAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.5 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları *Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı.*Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları belirlendi.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264285BIST