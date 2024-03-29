***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2024 15:10
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 29.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.03.2024
Genel Kurul Tarihi 29.03.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir AMASYA
İlçe MERZİFON
Adres Kümbethatun OSB Mahallesi 1. Cadde No:2/1 Merzifon/AMASYA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
5 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları *Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı.
*Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları belirlendi.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264285
BIST