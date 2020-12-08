***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.12.2020 14:48
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 08.12.2020 tarihli ve BİAŞ-2-4875 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892101
BIST
16:121.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 12,68
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:127,8391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0294
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:129,5063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0471
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:12469,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,12
|Açılış
|: 469,23
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:12
|SELEC
|18,16
|276.137.917
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.003.186
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.996.673
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|126.409.412
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|21.920.018
|% -10,00
|
|PKENT
|920,90
|910.555
|% -7,63
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,05
|27.091.625
|% -5,91
|
|MARKA
|6,25
|979.635
|% -5,16
|
|PETKM
|4,99
|3.868.079.543
|% -2,16
|
|SISE
|7,16
|2.354.832.512
|% 4,53
|
|KRDMD
|5,33
|1.766.327.468
|% 4,72
|
|SASA
|21,58
|1.464.759.384
|% 4,86
|
|DOHOL
|2,97
|1.285.007.856
|% 1,37
|
|PETKM
|4,99
|3.868.079.543
|% -2,16
|
|DOHOL
|2,97
|1.285.007.856
|% 1,37
|
|KRDMD
|5,33
|1.766.327.468
|% 4,72
|
|SISE
|7,16
|2.354.832.512
|% 4,53
|
|TSKB
|1,85
|586.679.325
|% 2,21
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8349
|7,8391
|% 0,38
|
|Euro
|9,5031
|9,5063
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,3838
|10,4359
|% -0,33
|
|Frank
|8,7666
|8,8194
|% 0,40
|
|Riyal
|2,0811
|2,0915
|% 0,25
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,53
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.091
|3.169
|34,51
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|16,69
|
|Çeyrek
|749
|767
|8,35
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,67
|48,67
|-0,12
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27SEYKM
Yüzde 4.81 oranında artışla 24.40 lira fiyatla işlem gören hissede 593, 722 adet işlem
-
16:26BERA
Yüzde 7.91 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 400, 478 adet işlem
-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 4 artarak (% 1.20 ) 1, 211
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ROYAL, GOLTS, SELEC, UMPAS, SILVR, DOBUR, SNKRN, SEKFK, SNPAM, KRVGD
-
16:25
SEKFK, OLMIP, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında