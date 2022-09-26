***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.09.2022 09:57
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 23.09.2022 tarihli ve E-18454353-100.06-11406 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065084
BIST
12:573.251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -30,56
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
12:5718,4572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
12:5717,8489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
12:57974,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,25
|Açılış
|: 974,40
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler12:55
|GRNYO
|4,62
|6.071.850
|% 10,00
|
|ALKIM
|31,40
|171.439.141
|% 9,87
|
|ELITE
|27,56
|50.082.154
|% 9,80
|
|TEKTU
|2,16
|63.048.699
|% 9,64
|
|VESTL
|39,20
|1.274.096.187
|% 9,62
|
|PINSU
|5,85
|23.576.752
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|811.539
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|369.011.740
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|291.844.974
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|421.908.943
|% -9,88
|
|THYAO
|69,45
|1.604.418.991
|% -1,98
|
|SASA
|64,10
|1.541.672.634
|% 3,55
|
|VESTL
|39,20
|1.274.096.187
|% 9,62
|
|HEKTS
|52,00
|1.079.605.202
|% 2,77
|
|ASELS
|30,30
|878.603.065
|% 0,66
|
|SKBNK
|2,28
|421.908.943
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,72
|828.510.463
|% -3,17
|
|EKGYO
|3,92
|478.096.271
|% -1,26
|
|TSKB
|2,62
|291.844.974
|% -9,97
|
|ISCTR
|7,42
|774.869.751
|% -5,24
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4431
|18,4572
|% 0,23
|
|Euro
|17,8186
|17,8489
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,6977
|19,7965
|% -1,15
|
|Frank
|18,6123
|18,7244
|% -0,35
|
|Riyal
|4,8924
|4,9170
|% 0,27
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|-0,14
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|-21,00
|
|Tam
|6.643
|6.715
|-47,00
|
|Yarım
|3.237
|3.282
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,59
|