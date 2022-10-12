***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.10.2022 13:44
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 12.10.2022 tarihli ve E-18454353-100.06-11773 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071105
BIST
14:503.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -10,74
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
14:5018,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
14:5018,0582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
14:50997,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,65
|Açılış
|: 997,60
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler14:50
|DYOBY
|23,12
|57.465.893
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|337.814.544
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|611.842.763
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|933.314.764
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|3.079.944
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|19.059.832
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.059.832
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|31,40
|4.035.090
|% -6,27
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|THYAO
|85,95
|4.194.211.898
|% 1,72
|
|ASELS
|32,56
|1.998.195.557
|% 0,93
|
|ISCTR
|8,32
|1.583.907.934
|% 0,36
|
|SASA
|83,20
|1.555.543.035
|% -2,23
|
|YKBNK
|8,34
|1.517.038.044
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,21
|1.162.609.818
|% -2,32
|
|ISCTR
|8,32
|1.583.907.934
|% 0,36
|
|YKBNK
|8,34
|1.517.038.044
|% 0,36
|
|AKFGY
|3,98
|436.041.525
|% -2,93
|
|PETKM
|14,68
|1.506.993.634
|% 0,89
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5850
|18,5912
|% 0,03
|
|Euro
|18,0475
|18,0582
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,4910
|20,5937
|% 0,77
|
|Frank
|18,5938
|18,7058
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9304
|4,9552
|% -0,01
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|2,05
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.803
|27,00
|
|Tam
|6.726
|6.779
|11,00
|
|Yarım
|3.277
|3.313
|4,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,01
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|0,36
|