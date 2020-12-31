***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 15:30
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Ekim 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından
1.564.118,00
TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896071
BIST
18:001.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0455
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0514
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00452,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,28
|Açılış
|: 452,71
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|703.667
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.195.514
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|995.978
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.902.135
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.093.192.521
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.683.448.422
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.195.514
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|883.476.962
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|883.476.962
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.683.448.422
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|374.528.096
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.093.192.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|589.835.960
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4279
|7,4281
|% 0,61
|
|Euro
|9,1043
|9,1176
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1178
|10,1686
|% 0,94
|
|Frank
|8,3996
|8,4502
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9740
|1,9839
|% 0,60
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|3,66
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,15
|51,15
|-0,48
|
Seans Raporu
18:00
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17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
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17:57
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