***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 17:44
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 23.09.2022 tarihli ve E-18454353-100.06-11406 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064998
BIST
17:333.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -6,95
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:3318,4202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1016
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4202
En Düşük
18,3035
17:3317,9011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1402
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8798
17:33974,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -9,23
|Açılış
|: 974,66
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:33
|KRPLS
|7,37
|191.269.259
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.217.524
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|15.161.524
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|47.970.022
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.210.386.547
|% 9,96
|
|OZRDN
|19,35
|30.258.498
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.499.963
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|9.272.796
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.614.765
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|218.858.754
|% -9,96
|
|THYAO
|71,05
|4.535.465.984
|% -0,35
|
|SASA
|60,90
|2.898.111.270
|% 4,91
|
|SAHOL
|27,20
|1.778.884.491
|% -0,22
|
|SISE
|27,14
|1.559.365.039
|% -1,38
|
|VAKBN
|7,67
|1.515.337.120
|% -1,03
|
|EKGYO
|3,98
|1.428.598.171
|% -1,24
|
|ZOREN
|4,56
|1.101.802.612
|% 7,55
|
|VAKBN
|7,67
|1.515.337.120
|% -1,03
|
|HALKB
|7,67
|1.276.896.246
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,28
|854.295.970
|% 0,57
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4029
|18,4202
|% 0,55
|
|Euro
|17,8916
|17,9011
|% -0,78
|
|Sterlin
|20,1933
|20,2946
|% -1,72
|
|Frank
|18,7303
|18,8431
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8799
|4,9044
|% 0,59
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-27,30
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,81
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.659
|6.770
|8,00
|
|Yarım
|3.237
|3.300
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,44
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|-4,55
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 13 kaybederek (% -0.35 ) 2, 914
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULKER, PCILT, MEGAP, KRPLS, VESTL, ULUSE, UNLU, MEGAP, SOKM, GLBMD
-
17:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OZRDN, ULUFA, TSKB, ISGYO, KZBGY, SKBNK, PINSU
-
17:48
VESTL, PCILT, CEMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
GRNYO, KUVVA, OZGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında