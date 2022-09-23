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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.09.2022 17:44
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş 'nin 23.09.2022  tarihli ve E-18454353-100.06-11406  sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine  ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.  
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden  Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. 
Kamuya saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064998


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GLBMD 13,53 15.161.524 % 10,00  
PCILT 17,76 47.970.022 % 9,97  
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Altın Gr. 973 973 -10,81  
Cumhuriyet 6.621 6.721 -15,00  
Tam 6.659 6.770 8,00  
Yarım 3.237 3.300 -1,00  
Çeyrek 1.624 1.650 0,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,82 -0,83  
Gümüş Gr. 11,12 11,13 -0,44  
B. Petrol 85,91 85,91 -4,55  
Seans Raporu 17:33
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