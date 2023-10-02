***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2023 15:44
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Temmuz 2023 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 195.082,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198627
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
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|Önceki Kapanış
|: 8.335
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8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
|: 27,3500
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|Önceki Kapanış
|: 27,3450
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27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
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|Açılış
|: 28,7500
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|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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En Düşük
28,8168
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
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|Açılış
|: 1.618,23
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|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
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1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|572,40
|197.584.291
|% 9,99
|
|AKCNS
|182,00
|389.447.573
|% 4,78
|
|AEFES
|109,90
|432.318.899
|% 3,97
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AKSA
|100,90
|978.710.305
|% -1,75
|
|AKGRT
|7,68
|252.322.246
|% -1,54
|
|AGYO
|7,63
|28.934.689
|% 1,33
|
|AKENR
|6,15
|238.353.046
|% 1,99
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|ALARK
|128,50
|1.678.142.250
|% 3,80
|
|AKSA
|100,90
|978.710.305
|% -1,75
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AEFES
|109,90
|432.318.899
|% 3,97
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|ASELS
|41,54
|3.247.064.766
|% 1,81
|
|DOHOL
|13,93
|1.068.132.107
|% 4,27
|
|ENKAI
|35,06
|1.631.399.524
|% 0,69
|
|CIMSA
|40,44
|1.800.249.584
|% -2,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4534
|27,4857
|% 0,38
|
|Euro
|28,8479
|28,8895
|% -0,41
|
|Sterlin
|33,1906
|33,3570
|% -0,32
|
|Frank
|29,7893
|29,9687
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2983
|7,3349
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-17,22
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-9,97
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.807
|10.939
|-149,00
|
|Yarım
|5.420
|5.492
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,28
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|18,75
|18,79
|-0,76
|
|B. Petrol
|91,14
|91,14
|-1,06
|