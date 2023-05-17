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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.05.2023 10:41
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ceyhan AYGÜL Mali İşler Koordinatörü 12.02.2008 0358 514 93 50 ceyhana@silverline.com
Yunus YAHNİCİ Yatırımcı İlişkiler Sorumlusu 08.02.2016 0358 514 93 50 yunusy@silverline.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI 115074




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151870


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSGYO 5,83 56.714.373 % 10,00  
ONCSM 76,00 18.176.611 % 9,99  
DGGYO 28,66 34.072.962 % 9,98  
GOKNR 12,58 79.058.264 % 9,97  
KLRHO 27,44 49.196.410 % 9,94  
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12:52 Alış Satış %  
Dolar 19,7547 19,7588 % 0,21  
Euro 21,4198 21,4474 % 0,05  
Sterlin 24,4992 24,6221 % -0,20  
Frank 21,8859 22,0178 % -0,14  
Riyal 5,2521 5,2785 % 0,15  
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12:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.984 1.984 -5,07  
Altın Gr. 1.260 1.261 -0,83  
Cumhuriyet 9.033 9.170 -61,00  
Tam 8.989 9.223 -88,84  
Yarım 4.438 4.564 -30,00  
Çeyrek 2.212 2.268 -22,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 -0,11  
Gümüş Gr. 15,00 15,02 -0,05  
B. Petrol 75,02 75,02 0,11  
Seans Raporu 12:52
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