***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.01.2020 11:30
***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SISE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815887
BIST
16:01119.680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -169,27
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.202
16:015,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0074
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
16:016,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6143
En Düşük
6,5781
16:01303,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,84
|Açılış
|: 303,86
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
304,31
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|7,08
|10.454.137
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.179.093
|% 19,96
|
|HUBVC
|30,80
|17.129.934
|% 19,94
|
|TKNSA
|8,44
|16.347.717
|% 19,89
|
|TRKCM
|3,97
|559.853.751
|% 18,15
|
|QNBFB
|40,94
|987.022
|% -14,99
|
|BURVA
|12,29
|501.454
|% -14,95
|
|OSMEN
|5,85
|96.297
|% -9,86
|
|PINSU
|3,06
|40.006.799
|% -9,73
|
|EKIZ
|1,31
|40.569
|% -9,66
|
|SISE
|5,68
|2.435.801.075
|% 14,52
|
|THYAO
|13,75
|1.057.410.152
|% -0,58
|
|SODA
|6,94
|1.044.380.114
|% 7,10
|
|TRKCM
|3,97
|559.853.751
|% 18,15
|
|ASELS
|23,68
|427.199.278
|% 0,08
|
|SISE
|5,68
|2.435.801.075
|% 14,52
|
|SODA
|6,94
|1.044.380.114
|% 7,10
|
|TRKCM
|3,97
|559.853.751
|% 18,15
|
|ODAS
|2,09
|276.295.447
|% 2,96
|
|KRDMD
|2,86
|353.874.845
|% 1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8283
|7,8676
|% 0,36
|
|Frank
|6,1526
|6,1897
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5900
|1,5979
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|3,66
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|3,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|1,84
|
|Yarım
|967
|992
|0,89
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,44
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|57,59
|57,59
|0,26
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:13PINSU
Yüzde -9.73 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 746, 387 adet işlem
-
16:12OSMEN
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 460 adet işlem
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -278, 55 kaybederek (% -0.24 ) 113, 448
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, ORMA, BALAT, BEYAZ
-
16:11
RHEAG, LUKSK, TRKCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında