***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 2.147.817 1.936.462 1.285.336 587.208DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 79.076 71.535 41.697 -24.450Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)90.286 86.692 47.533 -28.537Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)96 6 55 -14Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar1.863 117 1.068 -276Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.169 -15.280 -6.959 4.377Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 1.490.541 389.064 754.346 -216.578Yabancı Para Çevrim Farkları1.309.506 315.006 762.811 -249.187Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)48 -1.277 -148 -418Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)232.038 96.493 -10.673 42.312Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-51.051 -21.158 2.356 -9.285DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.569.617 460.599 796.043 -241.028TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.717.434 2.397.061 2.081.379 346.180Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar774.180 586.957 78.508 142.312Ana Ortaklık Payları2.943.254 1.810.104 2.002.871 203.868Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 9.667.170 8.368.913Finansal Yatırımlar7 1.663.764 426.120Ticari Alacaklar10, 38 4.368.994 3.572.022İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 7.078 6.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 4.361.916 3.565.193Diğer Alacaklar11 348.269 275.048Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 45.322 23.490Türev Araçlar12 14.323 25.764Stoklar13 4.414.420 3.831.439Peşin Ödenmiş Giderler14 370.759 233.693Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 33.851 66.550Diğer Dönen Varlıklar27 362.719 390.157ARA TOPLAM21.289.591 17.213.196Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 38.231 28.058TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.327.822 17.241.254DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.439.573 2.537.234Ticari Alacaklar10 460 275Diğer Alacaklar11 18.555 12.409Türev Araçlar12 260.197 64.150Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 916.288 710.578Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 740.622 772.422Maddi Duran Varlıklar18 16.172.714 14.684.667Kullanım Hakkı Varlıkları19 171.139 188.156Maddi Olmayan Duran Varlıklar20, 21 794.136 630.387Şerefiye21 383.901 301.469Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 410.235 328.918Peşin Ödenmiş Giderler14 212.525 372.080Ertelenmiş Vergi Varlığı36 1.202.139 1.093.602Diğer Duran Varlıklar27 444.730 443.624TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.373.078 21.509.584TOPLAM VARLIKLAR44.700.900 38.750.838KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 2.911.651 2.634.647Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.993.231 2.616.194Ticari Borçlar10, 38 2.124.997 2.093.016İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 98.894 84.154İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.026.103 2.008.862Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 102.045 76.090Diğer Borçlar11, 38 149.417 117.492İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 65.200 4.932İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 84.217 112.560Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 27.125 27.163Türev Araçlar12 12.955 23.587Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 143.566 90.059Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 240.909 86.419Kısa Vadeli Karşılıklar23, 25 278.605 155.830Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 413.214 270.674ARA TOPLAM8.397.715 8.191.171TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.397.715 8.191.171UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 13.440.908 10.594.795Diğer Borçlar11 3.415 30.606Türev Araçlar12 89.804Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 11.041 62.946Uzun Vadeli Karşılıklar25 481.774 451.185Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 202.085 196.946TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.139.223 11.426.282TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.536.938 19.617.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 21.827.960 14.622.505Ödenmiş Sermaye3.063.214 2.250.000Sermaye Düzeltme Farkları320.075 181.426Paylara İlişkin Primler (İskontolar)167.048 527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.630.914 2.091.680Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.630.914 2.091.680Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.631.737 2.092.836Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-823 -1.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.758.094 2.285.616Yabancı Para Çevrim Farkları3.551.936 2.279.280Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)204.438 4.661Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.720 1.675Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.720 1.675Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.517.852 187.644Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.978.288 5.721.078Net Dönem Karı veya Zararı1.392.475 1.904.534Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 336.002 4.510.880TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.163.962 19.133.385TOPLAM KAYNAKLAR44.700.900 38.750.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 14.632.425 13.216.042 5.798.133 4.598.671Satışların Maliyeti29 -10.162.130 -8.869.161 -3.910.547 -3.057.418TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.470.295 4.346.881 1.887.586 1.541.253BRÜT KAR (ZARAR)4.470.295 4.346.881 1.887.586 1.541.253Genel Yönetim Giderleri30 -842.227 -726.982 -280.586 -231.017Pazarlama Giderleri30 -1.914.907 -1.734.784 -745.756 -602.628Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -42.462 -56.274 -9.743 -17.783Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 1.539.274 570.363 948.040 111.772Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -1.045.283 -361.012 -700.604 -75.690Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 43.530 75.396 16.534 28.093ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.208.220 2.113.588 1.115.471 754.000Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 1.108.847 407.154 544.879 43.949Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -43.003 -82.248 -5.382 -46.012TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 -32.655 3.612 -36.433 28.778FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.241.409 2.442.106 1.618.535 780.715Finansman Gelirleri34 3.331.059 1.679.966 1.489.228 741.933Finansman Giderleri34 -4.046.039 -2.218.292 -1.769.057 -901.981SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.526.429 1.903.780 1.338.706 620.667Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-378.612 32.682 -53.370 -33.459Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -538.258 -187.906 -253.562 -17.206Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 159.646 220.588 200.192 -16.253SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.147.817 1.936.462 1.285.336 587.208DÖNEM KARI (ZARARI)2.147.817 1.936.462 1.285.336 587.208Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 755.342 577.480 419.365 156.374Ana Ortaklık Payları28 1.392.475 1.358.982 865.971 430.834Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,61890000 0,60400000 0,38490000 0,19150000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI975.977 1.078.338Dönem Karı (Zararı)28 2.147.817 1.936.462Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.073.107 1.189.172Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18, 19, 20 1.188.812 994.279Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 10, 11, 13, 35 80.731 6.204Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23, 25 201.065 171.423Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8, 32, 34, 38 708.481 479.426Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32, 34 -334.833 -30.283Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7, 12, 33 -1.099.528 -317.990Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -43.530 -75.396Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 378.612 -32.682Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -2.523 -6.916Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler27 -4.180 1.107İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-898.650 -1.154.701Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32, 38 -350.923 -294.272Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11, 16, 32, 38 -80.326 -158.433Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler15 -21.832 -16.599Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12, 34 39.620 29.249Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -619.901 -659.039Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32 -70.473 -122.851Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler15 -38 26.559Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11, 14, 27, 38 51.087 60.560Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12, 34 -36.339İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14, 27 154.136 16.464Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.322.274 1.970.933Ödenen Faiz8, 32, 34, 38 -896.963 -558.267Alınan Faiz32, 34, 38 29.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -56.416 -32.012Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -422.054 -302.316YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-876.934 -1.793.567İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 -41.964Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7, 33 261.991 34.543Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -421.572 -67.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18, 20, 33 36.150 45.662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8, 11, 18, 20, 33 -1.090.912 -1.662.756Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17, 33 41.639 -389Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 7.100 7.100Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -296.517 -808.534Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 457.145 719.825Alınan Temettüler16, 27 75.032 105.532Alınan Faiz6, 7, 33, 34 200.929 244.094Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10, 11, 27 -105.955 -410.765FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.696.791 4.148.812Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -127.807 -51.242İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları28 -27.136Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 10.727.397 11.643.799Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8, 34 -11.739.034 -6.774.669Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -58.565 -49.170Ödenen Temettüler11, 28, 38 -471.646 -619.906YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.597.748 3.433.583Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.902.686 377.024NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.304.938 3.810.607DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.371.417 3.164.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.676.355 6.974.674Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.585.402 158.437 4.231.128 2.325.840 12.737.269 3.989.505 16.726.774Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-18.410 -18.410 -2.697 -21.107Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-4.173 -103.200 66.272 -41.101 27.313 -13.788Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.109.518 2.392.112 12.677.758 4.014.121 16.691.879Transferler-21.157 29.206 2.384.063 -2.392.112 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)53.354 397.768 1.358.982 1.810.104 586.957 2.397.061Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı36 36 4.444 4.480Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-400.000 -400.000 -219.906 -619.906Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış1.521 49.993 51.514 -51.514 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-408.766 -408.766 -7.200 -415.966Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.059.384 1.957.840 187.643 5.734.844 1.358.982 13.730.646 4.326.902 18.057.548Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34.488 1.870.046 -1.904.534 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)70.795 1.472.478 7.506 1.392.475 2.943.254 774.180 3.717.434Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi813.214 138.649 1.014 166.521 1.295.720 -1.926.979 488.139 -536.921 -48.782Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-320.000 -320.000 -163.132 -483.132Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.014 -26.122 -27.136 -27.136Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış468.439 3.759.716 4.228.155 -4.228.155 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-106.957 -106.957 -20.850 -127.807Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.063.214 320.075 167.048 2.630.914 3.758.094 1.517.852 8.978.288 1.392.475 21.827.960 336.002 22.163.962http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884103BIST