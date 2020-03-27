***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)SISE, TRASISEW91Q3 Peşin 0,1422222 14,22222 15 0,1208888 12,08888Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 01.06.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)SISE, TRASISEW91Q3 0 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" 'ne göre hazırlanan 2019 Yılı konsolide finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan 1.904.534.000 Türk Lirası tutarındaki 2019 Yılı net konsolide finansal durum tablosu (bilanço) kârın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 25. maddesi ve "Kar Dağıtım Politikası"'nda belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, mevcut çıkarılmış sermayenin %14,22222 oranına tekabül eden 320.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi, nakit temettü ödeme tarihinin 29 Mayıs 2020 olarak belirlenmesi hususları 27 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun görüşülmüş ve kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Dividend Distribution Schedule of 2019.pdfEK: 2 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.250.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 187.643.906,25Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.596.138.000 751.035.171,684. Vergiler ( - ) -68.460.000 31.853.445,365. Net Dönem Kârı 1.904.534.000 719.181.726,326. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 34.487.868,1 34.487.868,18. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.840.621.767,52 655.269.493,84Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 12.493.582,12 43.60010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.853.115.349,64 655.313.093,8411. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 320.000.000 320.000.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 1.520.621.767,52 335.269.493,8420. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 272.000.000 14,78 0,1208888 12,09TOPLAM 272.000.000 14,78 0,1208888 12,09Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Ortaklığın net dönem karı (2.596.138.000 + 68.460.000=) 2.664.598.000 Türk Lirası olup, bu tutarın 795.785.000 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 35.721.000 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği için, bu alanda (2.664.598.000- 795.785.000 + 35.721.000=) 1.904.534.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.(**) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833019BIST