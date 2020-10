***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 0,01 TRY 3063214056.17 TRY 100,00 - İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Kredi Komitesi Başkanı ve Risk Komitesi Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği, Vehbi Koç Vakfı ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD, Institute of International Finance (IIF), Institut International D'Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokAHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen 14.04.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company,Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda,Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı. Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi. Director Of Associations Department, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.ŞENER OKTİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı Yok Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.İZLEM ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. T. İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü ve Başekonomist, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.SENAR AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Yok Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.MEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur İstanbul Merkezli Coca-Cola İçecek A.Ş., Migros, Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları, Arçelik A.Ş. ve Viyana Merkezli DO&CO Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu-Johns Hopkins Sağlık Merkezi, Anadolu Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Üyesi, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır YokAYSUN MERCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Soda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması KomitesiDİNÇ KIZILDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET KIRMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.REHA AKÇAKAYA Düzcam Grup Başkanı ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Başkan Vekili Mühendis Düzcam Grubu Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Vekili.Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV.,ve Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Flat Glass India Ltd Bşk.Vekili, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass Holding BV, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Fritz Holding GMBH, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.CEMİL TOKEL Cam Ev Eşyası Grup Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Cam Ev Eşyası Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Cam Ev Eşyası Grup Başkan Vekili. Camiş Ambalaj San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.ABDULLAH KILINÇ Cam Ambalaj Grup Başkanı Mühendis Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcısı-Türkiye JSC Mina Chairman,, ve Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Vice Chairman.TAHSİN BURHAN ERGENE Kimyasallar Grup Başkanı Mühendis Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Soda Sanayii A.Ş. ve Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu ÜyesiMUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ Mali İşler Başkanı Mühendis Düzcam Grubu Mali İşler Direktörü Çayırova Cam Sanayii A.Ş., ve Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Otomotiv A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya İnvestment B.V. Şişecam Flat Glass Holding B.V. TRSG Glass Holding B.V. Paşabahçe Investment B.V. İstanbul İnvestment B.V. Nude Design İnvestment B.V. Nude Glass İnvestment B.V. AC Glass Holding B.V. Anadolu Cam Investment B.V. Balsand B.V. Şişecam Chem Investment B.V. SC Glass Trading B.V. Yönetim Kurulu Üyesi.ÖZLEM VERGON Strateji Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Düzcam Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü Sc Glass Trading B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Sigorta A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı.ŞENGÜL DEMİRCAN İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Endüstri Mühendisi Yok YokSELMA ÖNER Topluluk Satınalma Başkanı Mühendis Topluluk Satınalma Koordinatörü, Düzcam Grubu Tedarik Zinciri Direktörlüğü, Düzcam Grubu - Yurt Dışı Lojistik Hizmetler Müdürlüğü, Düzcam Grubu Pazarlama Stratejileri Uzmanlığı,Düzcam Grubu Geliştirme Uzman Yardımcılığı,CEE Grubu Lojistik Mühendisliği Camiş Madencilik A.Ş. ve Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi.BAŞAK ÖGE Genel Müdürlük Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü YokÖZGÜN ÇINAR Risk Yönetimi ve İç denetim başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Risk Yönetimi ve İç denetim başkanı YokGÖKHAN KIPÇAK Bilgi Teknolojileri Başkanı Mühendis Yok YokBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSisecam Bulgaria EOOD Soda ürünleri ticareti 5000 5000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Bulgaria EAD Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı 30000000 30000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Bulgaria EAD Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 45000000 45000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Glass Packaging B.V. İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi 283410058 283410058 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı 9000000 9000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı ve polyester üretimi ve satışı 60000000 60000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCromital S.p.A Krom türevleri üretimi ve ticareti 1120000 1120000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı 58000000 52200000 TRY 90,00 Bağlı OrtaklıkÇayırova Cam Sanayii A.Ş. Ticari faaliyet 9397297 9397297 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı 5000000 5000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 500000 500000 EGP 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı üretimi ve satışı 200000000 200000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25000000 25000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass South Italy S.R.L Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı 28611575 28611575 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkRichard Fritz Holding GmbH Ticari faaliyet 10000000 10000000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkGlass Corp S.A. Otomotiv camı üretimi ve satışı 158527038 158527038 RON 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Chem Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 181469000 181469000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass India Limited Finansman ve yatırım şirketi 3079160100 3079160100 INR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi 97662700 97662700 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri 50000 50000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 161567400 161567400 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkIstanbul Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 161372 161372 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 20143206 20143206 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCamis Egypt Mining Ltd. Co. Kum işleme ve satış 2500000 2492500 EGP 99,70 Bağlı OrtaklıkJSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı 17101887 171018870 GEL 100,00 Bağlı OrtaklıkMadencilik Sanayii ve Tic. A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkNude Design Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 869801 869801 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkNude Glass Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 161372 161372 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkOxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş. Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi 335210 335210 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahçe USA Inc. Satış ve pazarlama hizmetleri 100 100 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Glass GmbH Satış ve pazarlama hizmetleri 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 126673500 126673500 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Srl Satış ve pazarlama hizmetleri 2304125 2304125 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkOOO Posuda Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 4525471997 4525471997 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkPaşabahçe Mağazaları A.Ş. Cam ev eşyası perakende satışı 25700000 25700000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahçe (Shangai) Trading Co. Ltd. Satış ve pazarlama hizmetleri 5000000 5000000 CNY 100,00 Bağlı OrtaklıkAutomotive Glass Alliance Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 34569150 34569150 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Glass Rus AO Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 7387500100 5171250070 RUB 70,00 Bağlı OrtaklıkOOO Ruscam Glass Packaging Holding Cam ambalaj üretimi ve satışı 14697671770 14697671770 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkOOO Ruscam Management Company Finansman ve yatırım şirketi 10000000 10000000 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkAutomotive Glass Alliance Rus AO Otomotiv camları üretimi ve satışı 5270581000 5270581000 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkOOO Energosystems Endüstriyel malzeme kiralaması 11594217 11594217 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Glass Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 20000000 14000000 RUB 70,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Enerji A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti 15000000 15000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass Italy S.R.L Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı 18010000 18010000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Soda Lukavac D.O.O. Soda üretimi ve satışı 121971070 121971070 BAM 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Otomotiv A.Ş. Otomotiv camları üretimi ve satışı 141085163 141085163 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Spain SL Satış ve pazarlama hizmetleri 20000 20000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Trading Co. Ticari faaliyet 3536250 3536250 CNY 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Glass Bulgaria EAD Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı 75000000 75000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkTRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi 159000000 111300000 EUR 70,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Chemicals USA Plc. Finansman, yatırım ve satış şirketi 9250000 9250000 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkCJSC Brewery Pivdenna Cam ambalaj üretimi ve satışı 134186362 134186362 UAH 100,00 Bağlı OrtaklıkMerefa Glass Company Ltd. Cam ambalaj üretimi ve satışı 1701344574 1701344574 UAH 100,00 Bağlı OrtaklıkBosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş. Elektrik Üretimi 161500000 1986 TRY 0 İştirakİş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 695302645 530.315,35 TRY 0,08 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879498BIST