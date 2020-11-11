***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.11.2020 09:24
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SKBNK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 17/11/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887892
BIST
12:331.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 14,24
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.258
En Düşük
1.248
12:338,0888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0672
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0614
12:339,5361
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0982
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5109
12:33487,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,91
|Açılış
|: 487,13
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
486,82
BIST En Aktif Hisseler12:33
|KLGYO
|2,68
|58.721.702
|% 31,81
|
|ALCAR
|169,40
|52.627.785
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|26.724.627
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|53.161.647
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,83
|25.053.190
|% -5,01
|
|KRDMD
|3,92
|1.522.594.544
|% 5,09
|
|GARAN
|7,86
|1.299.761.618
|% 1,29
|
|THYAO
|11,34
|1.206.992.140
|% -1,39
|
|TCELL
|15,64
|812.805.747
|% 1,69
|
|ASELS
|18,53
|803.985.740
|% 2,77
|
|KRDMD
|3,92
|1.522.594.544
|% 5,09
|
|GARAN
|7,86
|1.299.761.618
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,61
|406.637.021
|% 2,35
|
|ODAS
|3,70
|483.919.096
|% 0,82
|
|PETKM
|4,56
|593.119.884
|% 1,11
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0795
|8,0888
|% -0,82
|
|Euro
|9,5234
|9,5361
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,6775
|10,7310
|% -0,87
|
|Frank
|8,7646
|8,8174
|% -1,20
|
|Riyal
|2,1443
|2,1550
|% -1,08
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|6,46
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-50,00
|
|Tam
|3.229
|3.312
|-51,80
|
|Yarım
|1.560
|1.602
|-25,06
|
|Çeyrek
|783
|801
|-12,52
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|1,19
|