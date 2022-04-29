***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2022 15:44
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025538
BIST
17:002.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,48
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:0014,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0707
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
17:0015,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0952
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:00913,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,67
|Açılış
|: 913,16
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ARENA
|14,30
|23.555.327
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.599.799
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.427
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.458.670
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.693.161
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.804.627
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.449.075
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,38
|33.203.504
|% -7,06
|
|TKFEN
|19,78
|581.913.310
|% -5,72
|
|THYAO
|41,34
|3.941.919.748
|% 2,07
|
|GARAN
|14,98
|1.336.910.670
|% 0,00
|
|SISE
|18,05
|1.269.775.474
|% 1,92
|
|AKBNK
|8,85
|1.135.422.902
|% -1,34
|
|TUPRS
|236,10
|1.020.652.989
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,62
|846.743.475
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|467.603.317
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|213.165.630
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|718.206.020
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,85
|1.135.422.902
|% -1,34
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8545
|14,8603
|% 0,48
|
|Euro
|15,6474
|15,6534
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,5849
|18,6781
|% 1,21
|
|Frank
|15,2482
|15,3401
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9500
|3,9698
|% 0,53
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|16,47
|
|Altın Gr.
|910
|910
|9,69
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|89,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|90,76
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|43,91
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|21,95
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,65
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:15ISGYO
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 337, 374 adet işlem
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17:14DERHL
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 824, 927 adet işlem
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17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 72 kaybederek (% -0.21 ) 2, 701
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17:13XU100
Endeks 2, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 26, 080.00 milyon TL de
-
17:13ISGYO
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 323, 846 adet işlem