***SKBNK* *IMASM* *HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
04.10.2022 13:36
***SKBNK******IMASM******HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [HUNER, IMASM, SKBNK]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
HUN YENILENEBILIR ENERJI 32 05/10/2022
IMAS MAKINA 22 05/10/2022
SEKERBANK 37 05/10/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066951
BIST
14:063.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 39,37
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:0618,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0355
|Açılış
|: 18,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:0618,3946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1676
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:061.018,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,16
|Açılış
|: 1.018,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:04
|SEKFK
|8,37
|38.767.776
|% 9,99
|
|KUYAS
|9,61
|39.702.917
|% 9,83
|
|POLHO
|7,75
|197.187.546
|% 9,77
|
|SASA
|78,15
|3.209.415.625
|% 9,61
|
|AKSA
|65,60
|484.327.400
|% 9,33
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|BRMEN
|2,74
|115.335
|% -5,52
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,45
|4.978.261.890
|% 2,32
|
|SASA
|78,15
|3.209.415.625
|% 9,61
|
|AKBNK
|12,52
|2.417.038.356
|% 0,89
|
|VAKBN
|7,77
|2.240.736.261
|% 1,97
|
|YKBNK
|7,89
|2.089.875.627
|% 1,54
|
|EKGYO
|4,21
|1.256.075.082
|% -0,71
|
|VAKBN
|7,77
|2.240.736.261
|% 1,97
|
|YKBNK
|7,89
|2.089.875.627
|% 1,54
|
|HALKB
|8,09
|1.803.911.300
|% 5,48
|
|TSKB
|2,64
|573.528.400
|% -0,38
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5801
|18,5880
|% 0,20
|
|Euro
|18,3799
|18,3977
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,0199
|21,1253
|% 0,39
|
|Frank
|18,7382
|18,8511
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9275
|4,9522
|% 0,15
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|4,12
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,17
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.895
|109,00
|
|Tam
|6.822
|6.884
|11,00
|
|Yarım
|3.324
|3.363
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.682
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|0,11
|
|B. Petrol
|89,54
|89,54
|0,68
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19POLHO
Yüzde 9.77 oranında artışla 7.75 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 708, 113 adet işlem
-
14:18SASA
Yüzde 9.61 oranında artışla 78.15 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 491, 882 adet işlem
-
14:17HALKB
Yüzde 4.95 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 487, 145 adet işlem
-
14:16SEKFK
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 024 adet işlem
-
14:15SMRTG
Yüzde 4.74 oranında artışla 75.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 833, 749 adet işlem