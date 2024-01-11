***SKBNK* *ISGYO* *KARSN* *ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular









***SKBNK******ISGYO******KARSN******ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )İlgili Şirketler [ECILC, ISGYO, KARSN, SKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Diğer DuyurularYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan ECILC (EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.), ISGYO (İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.), KARSN (Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.) ve SKBNK (Şekerbank T.A.Ş.) pay vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir. Halen işlem görmekte olan Ocak, Şubat ve Mart 2024 vade aylarına ait sözleşmeler, vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecektir.Önemle duyurulur.Saygılarımızla,VİOPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238637BIST