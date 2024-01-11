***SKBNK* *ISGYO* *KARSN* *ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular
11.01.2024 18:51
***SKBNK******ISGYO******KARSN******ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )
İlgili Şirketler [ECILC, ISGYO, KARSN, SKBNK]
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VİOP Diğer Duyurular
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan ECILC (EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.), ISGYO (İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.), KARSN (Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.) ve SKBNK (Şekerbank T.A.Ş.) pay vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir. Halen işlem görmekte olan Ocak, Şubat ve Mart 2024 vade aylarına ait sözleşmeler, vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecektir.
Önemle duyurulur.
Saygılarımızla,
VİOP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238637
BIST
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18:057.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,80
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
18:0530,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0414
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
18:0532,9623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0742
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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33,1078
En Düşük
32,7401
18:051.942,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -5,76
|Açılış
|: 1.945,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.870,00
|232.230.137
|% 10,00
|
|SKYMD
|9,13
|188.715.154
|% 10,00
|
|AYCES
|770,00
|172.648.269
|% 10,00
|
|KRGYO
|39,60
|49.742.818
|% 10,00
|
|BRKSN
|29,30
|168.812.745
|% 9,98
|
|AVGYO
|9,18
|144.160.092
|% -10,00
|
|POLTK
|16.767,50
|192.201.998
|% -10,00
|
|SAMAT
|46,48
|25.577.118
|% -7,23
|
|KRSTL
|13,35
|145.004.443
|% -7,16
|
|PAMEL
|128,10
|110.048.474
|% -6,50
|
|THYAO
|246,70
|7.356.198.760
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|EREGL
|43,90
|5.946.149.472
|% -2,53
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,93
|
|KCHOL
|153,20
|4.470.870.114
|% 4,15
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|YKBNK
|23,30
|4.436.963.368
|% -1,10
|
|EKGYO
|8,17
|1.201.236.518
|% -0,97
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,93
|
|SKBNK
|4,60
|627.795.849
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9974
|30,0014
|% 0,14
|
|Euro
|32,9332
|32,9623
|% 0,23
|
|Sterlin
|38,0012
|38,1918
|% -0,07
|
|Frank
|34,9022
|35,1125
|% -0,41
|
|Riyal
|7,9747
|8,0147
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,50
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|912,64
|914,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,28
|985,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,97
|78,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,50
|2.015,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59XU100
Endeks 7, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 83, 866.00 milyon TL de
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17:59FONET
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 642, 710 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde 9.01 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 774 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -0.21 ) 6, 985
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BEGYO, DOGUB, AYCES, IDEAS, KRGYO, MARKA, BAYRK, CATES, KBORU